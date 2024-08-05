Rapor, oyunların iş dünyasına olan etkilerini ve çalışanların iş ortamlarına adaptasyonunu ele alıyor.

Oyunların iş dünyasına etkileri

Piksellerden ilerlemeye: Oyunun büyüyen iş dünyasına etkisi

Oyun endüstrisinde gerçek zamanlı grafikler, yapay zekâ ve etkileşimli hikâyeleştirme gibi teknolojik yenilikler, yüksek performanslı bilgisayar sistemlerinin ve grafik işlemcilerinin gelişimini teşvik ediyor. 2022’deki seviyelerine kıyasla oyun içi reklamcılığın 2027’ye kadar iki katına çıkması bekleniyor. İşverenler, bu büyüyen pazarın işe alım pazarlamalarına nasıl entegre edilebileceğini düşünmelidir.

NPC’ler ve yapay zekâ: Oyun iş gücünü artırmak

Oyun endüstrisi, yapay zekâ teknolojisinin kullanımında öncü konumda. NPC’lerle etkileşimler, otomatik içerik üretimi ve dinamik hikâyeleştirme gibi uygulamalar, problem çözme ve stratejik düşünme becerilerini geliştiren etkileşimli deneyimler sunuyor. İşverenlerin çoğu, AI teknolojisinin çalışan eğitimi ve beceri geliştirme programlarına olumlu etkileri olacağını düşünüyor ve AI eğitiminin önemini vurguluyor.

İş ve oyun için yeni bir gerçeklik

Metaverse, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi teknolojiler, oyun deneyimlerini dönüştürmenin yanı sıra eğitim ve kurumsal uygulamalarda da kullanılıyor. Çalışanlar sanal eğitim ve mülakatlara olumlu yaklaşırken, işverenler VR teknolojisini işe alım süreçlerinde kullanma eğiliminde. Önümüzdeki yıllarda bu teknolojilerin daha fazla yaygınlaşması bekleniyor.

İşin oyunlaştırılması

Oyunlaştırma, işyerlerinde katılımı artırmak ve iş sonuçlarını iyileştirmek için önemli bir araç haline gelmiş durumda. Oyunlaştırılmış değerlendirmelerin aday ilgisini artırdığı ve bu sayede doğru adayı bulma şansının yükseldiği belirtiliyor. Çalışanlar, oyunlaştırılmış eğitimlerin kendilerini daha üretken ve mutlu hissettirdiğini ifade ediyor.

Oyundan kazanılan beceri yakınlıkları

Oyunlar, sadece teknik becerileri değil, aynı zamanda sosyal becerileri de geliştiriyor. İşverenler, oyun becerilerini işe alım sürecinde değerlendirmeye başlıyor. Gelecekte, oyun ve e-spor yoluyla kazanılan becerilerin iş dünyasında faydalı olacağı düşünülüyor. Özellikle Z kuşağı ve Milenyum kuşağından olanlar, e-spor becerilerinin iş dünyasında önemli bir değişiklik yaratabileceğini belirtiyor.