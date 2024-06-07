Tokat’ın Niksar ilçesinde 700 yıl önce kurulan Niksarlı Hacı Mehmed Vakfı, hapishanelerdeki mahkumlara tatlı ikram etme geleneğini sürdürüyor. Bu yıl Balıkesir’de 500 mahkuma tatlı dağıtılarak vakıf şartı yerine getirildi.

Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfı, 1323 yılında kuruldu ve Selçuklu ile Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar gelen bir geleneği sürdürüyor. Vakfın kuruluş amacı, hapishanelerdeki mahkumlara tatlı ikram etmek olarak biliniyor. Bu geleneğin 700 yıldır devam ettirilmesi, Türk İslam kültürünün zengin vakıf geleneğinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Ahi Pehlivan vakfiyesi doğrultusunda 25 bölgede mahkumlara tatlı ikramı yapılıyor. Bu kapsamda Balıkesir'de de 500 hükümlüye baklava ikram edildi. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek hazırlanan tatlıların mahkumlara ikram edildiğini belirtti.