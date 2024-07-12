Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'nde kalan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruyla büyük bir şok yaşadılar.

Üniversite yönetimi, yurt ücretlerine %300'e yakın bir zam yaparak iki kişilik odaların ücretini 1480 TL'den 6000 TL'ye, üç kişilik odaların ücretini ise 1250 TL'den 5000 TL'ye çıkardı. Bunun yanı sıra, öğrenciler bir aidat kadar da depozito ücreti ödemek zorunda. Peki, bu öğrenciler bir haftada bu kadar parayı nasıl bulacaklar?

Öğrencilerin kayıt yenileme tarihine kadar hem yeni aidatı hem de depozitoyu ödemeleri gerekiyor. Kayıt yenileme için son tarih ise 17 Temmuz saat 23.59. Yani sadece 7 gün içerisinde bu parayı bulmak zorundalar. Bu durum, birçok öğrenciyi ve ailelerini büyük bir çıkmaza soktu.

Ege Üniversitesi'nin öğrenci merkezli bir kurum olarak, böyle bir kararı nasıl alabileceği merak konusu. Öğrenciler bu denli yüksek zamlarla nasıl başa çıkacaklar? Sokakta mı kalacaklar? Özel yurtlarla kıyaslama yapıldığında, özel yurtların sunduğu imkanlarla Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'nün sunduğu imkanların da karşılaştırılması gerektiği unutulmamalıdır.

Buradan Ege Üniversitesi yetkililerine sesleniyoruz: Misyonunuzu hatırlayın. Siz öğrenci dostu bir üniversitesiniz. Yurtlarınızda kar amacı gütmeyen kurumlar olduğuna göre, bu zam kararını lütfen tekrar değerlendirin. Aksi takdirde, birçok genç öğrenci mağdur olacak ve barınma sorunu yaşayacaktır. Bu gençlerin geleceği ve eğitimi için bu kararın gözden geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.