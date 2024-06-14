Yaz ayında Tatilini yaparken Bayram coşkusunu yaşamak isteyenlere Ülfet Restaurant , Olga & Tolga Events ile muhteşem bir konser organizasyonu hazırladı. Birbirinden ünlü isimler konserlerinde misafirlere unutulmaz eğlenceli dakikalar yaşatacak.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl Kurban Bayramı'nda, ünlü sanatçılar Mami Keskin – (16/06 /2024 Pazar) , Tuğçe Kandemir – ( 17/06 /2024 Pazartesi) , Murat Mermer –( 18/06 /2024 Salı ) ,Sevgim Yılmaz- ( 19/06 /2024 ) Carşamba , Dj Ozzy-( 20/06 /2024 ) Perşembe, Didem Kınalı- ( 21/06 /2024 Cuma) , Emre Kaya – ( 22/06 /2024 Cumartesi ) gibi isimler Olga &Tolga Events organizasyonu ile sahne alacağı muhteşem konserler, Ülfet Restaurant misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak. Her bir sanatçının kendine özgü performansları ile dolu dolu bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor.

Olga & Tolga Events imtiyaz sahiplerinden Tolga Pehlivan yaz konserlerinde sezonu açtı. İşletmesini İş Adamı Mehmet GÖK’ün yaptığı Ülfet Restaurant ile sezon boyu konser anlaşması yapan Ünlü İşletmeci ve Organizatör Tolga Pehlivan bayram programını açıkladı.