Bu yaz tatilcilerin en çok tercih ettiği plajlar arasında Antalya, Bodrum, Çeşme ve Marmaris öne çıktı. Ancak, Kaputaş Plajı, hem yerli hem de yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği plaj olarak dikkat çekti.

Yılın en çok tercih edilen plajları

Kaputaş Plajı (Kaş, Antalya): Beyaz kumları ve turkuaz deniziyle ünlü plaj, yaz boyunca yoğun ilgi gördü.

Ölüdeniz (Fethiye, Muğla): Mavi bayraklı plajları ve su sporları olanakları ile tatilcilerin vazgeçilmez adresi oldu.

İztuzu Plajı (Dalyan, Muğla): Doğal güzellikleri ve caretta carettaların yuvalama alanı olan plaj, doğaseverlerin favorisi oldu.

Alaçatı Plajları (İzmir): Rüzgar sörfü tutkunlarının yanı sıra, tarihi taş evleri ve Ege mutfağı ile tatilcileri cezbetti.

Seyahat rotalarında öne çıkanlar

Tatilciler, plajların yanı sıra çeşitli seyahat rotalarına da ilgi gösterdi. Kapadokya, bu yazın en popüler seyahat destinasyonu oldu.

Kapadokya: Balon turları, peri bacaları ve tarihi yer altı şehirleri ile macera ve fotoğraf meraklılarının gözdesi.

Karadeniz yaylaları: Uzungöl, Ayder Yaylası ve Rize'nin eşsiz yaylaları, doğa ile iç içe tatil arayanların tercihi oldu.

Ege köyleri: Şirince, Akyaka ve Foça gibi köyler, sakin ve kültürel zenginlik arayan tatilcilerin favorisi.

Yunan adaları: Santorini, Mykonos ve Rodos gibi adalar, kısa kaçamaklar için tercih edilen destinasyonlar arasında yer aldı.

Uçak bileti satışlarında rekor

2024 yazı, tatil tercihlerinde büyük bir artışa sahne oldu. Kovid-19 salgını sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkması ile birlikte tatilciler yoğun bir şekilde seyahat etmeye başladı. Bu durum, uçak bileti satışlarında rekor kırılmasına neden oldu.

Doluluk oranları maksimum seviyede: Popüler destinasyonlara olan uçuşlar maksimum doluluk oranlarına ulaştı ve birçok uçuşta biletler hızlıca tükendi.

Alternatif ulaşım seçenekleri: Uçak biletlerindeki yüksek doluluk oranları ve yer bulma zorlukları tatilcileri alternatif ulaşım seçeneklerine yönlendirdi. Otobüs bileti satışlarında belirgin bir artış gözlendi.

Araç kiralama hizmetleri: Aileler ve çiftler için araç kiralama hizmetleri popüler hale geldi. Özellikle doğa içinde yapılan seyahatlerde ve kıyı şeridinde yapılan gezilerde araç kiralama hizmeti yoğun talep gördü.