Yaz mevsiminin sıcak günleri, sindirim sistemimizi etkileyen ciddi bir sağlık sorununu da beraberinde getiriyor: Mide gribi. Resmi adıyla gastroenterit, mide ve bağırsaklarda enfeksiyona neden olarak, ishal, kusma, mide krampları ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Sıcak hava, gıdaların hızla bozulmasına yol açarak bu hastalığın yayılmasını artırıyor.

Yaz sıcakları ve mide gribi ilişkisi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, yaz aylarında mide gribinin artış göstermesinin nedenlerinden birinin sıcak havalar olduğunu belirtti. Sıcak hava, gıdaların daha hızlı bozulmasına neden olarak enfeksiyon riskini artırıyor. Dr. Nehir, "Yediklerinize dikkat edin" diyerek, gıda hijyenine özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gıda hijyeninin önemi

Dr. Nehir, restoranlarda ve yemek yenen mekanlarda gıdaların yeterince temizlenmemesi, pişirilmemesi veya uygun sıcaklıkta saklanmamasının gıda zehirlenmesine yol açabileceğini ifade etti. "Bu nedenle güvenilir ve hijyen kurallarına uyduğundan emin olunan restoranların tercih edilmesi gerekiyor" diyen Dr. Nehir, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Belirtiler ve korunma yöntemleri

Mide gribinin başlıca belirtileri şunlardır:

İshal: Sık sık ve sıvı kıvamında dışkılama

Kusma: Mide bulantısı ve kusma

Mide bulantısı ve kusma Mide Krampları: Karın ağrıları ve kramplar

Karın ağrıları ve kramplar Ateş: Yüksek ateş ve halsizlik

Korunmak için alınabilecek önlemler:

Gıda Temizliği: Gıdaları iyice temizleyin ve uygun şekilde pişirin.

Gıdaları iyice temizleyin ve uygun şekilde pişirin. Hijyen: El hijyenine dikkat edin, yemeklerden önce ellerinizi yıkayın.

El hijyenine dikkat edin, yemeklerden önce ellerinizi yıkayın. Güvenilir Mekanlar: Hijyen standartlarına uygun restoranları tercih edin.

Hijyen standartlarına uygun restoranları tercih edin. Su Tüketimi: Kaynağı güvenilir su tüketin ve şüpheli kaynaklardan kaçının.