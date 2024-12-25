Kadınların ve erkeklerin ilişkiler konusundaki beklentileri de hassasiyetleri de bambaşka. Doğal olarak yeni bir maceraya atılma güdüleri de birbirinden ayrışıyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, eşlerinden ya da sevgililerinden bekleyip de bulamadıkları yani aldatma sebepleri keskin hatlarla birbirinden ayrılıyor.

12 milyonu aşkın kullanıcısıyla Avrupa’nın lider kaçamak ilişkiler platformu olan Fransız menşeli Gleeden’ın Türkiye’deki kullanıcıları arasında yaptığı araştırma, 2024 yılında üyelerinin aldatma güdülerini sorguladı ve iki cins arasındaki farkları ortaya koydu. Bu araştırmaya katılan 1.014 kadın ve 1.612 erkeğe yöneltilen sorulara verilen cevaplar genel eğilimi gösterir nitelikteydi.

Kadınlara ve erkeklere, bu yıl içerisinde yaşadıkları kaçamak ilişkileri hangi motivasyonla yaşadıkları soruldu. Kadınların bu soruya verdi en popüler cevaplar; %34 ile “İlgi görmek istedim”, %21 ile “Farklılık istedim”, %17 ile “İntikam istedim”, %12 ile “Cazibemi sınamak istedim” ve %10 ile "İlişkimi test etmek istedim" oldu. Erkeklerin en çok verdikleri yanıtlar ise; %37 ile “Dişil enerji istedim”, %28 ile “Kafa rahatlığı istedim”, %16 ile “Farklılık istedim” ve %11 ile “Övülmek istedim” oldu. “Farklılık istemek” ortak beklentiyi oluştururken, kadınların daha fazla ilgiye, erkeklerin daha fazla huzura ihtiyacı olduğu ortaya kondu.

