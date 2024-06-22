Meyvelerin ve diğer yiyeceklerin tazeliklerini koruyabilmek için doğru saklama yöntemlerini bilmek önemlidir. İşte yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutmanın yolları!

Patates

Patatesleri buzdolabına koymak tadının kaçmasına neden olur. Patates düşük ısıda bekletildiğinde şekere dönüşür, bu da lezzetlerini kaybederek ağızda şekerli bir tat bırakmasına yol açar. Ayrıca lifli yapısı kaybolunca yumuşar. Bu yüzden patateslerinizi serin ve karanlık bir yerde saklayın.

Domates

Soğuk hava olgunlaşma sürecini durdurduğundan buzdolabı, domatesler için uygun bir saklama alanı değildir. Domatesleri oda sıcaklığında veya kilerde saklayın. Buzdolabında saklanan domatesler dokusunu ve lezzetini kaybeder.

Sarımsak ve soğan

Sarımsak ve kuru soğan kabukluysa oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Patates, soğanların filizlenmesine neden olabilecek etilen gazı yaydığından patateslerden ayrı saklanmalıdır. Sarımsak ve soğanları karanlık bir yerde, hava geçişi sağlayan delikli kağıt torbalarda saklayabilirsiniz.

Çikolata

Çikolata düşük ısıda lezzetini kaybeder ve beyaz bir tabaka oluşur. Ayrıca, buzdolabında saklandığında çevresindeki yiyeceklerin kokusunu emebilir. Bu nedenle çikolatayı serin ve kuru bir yerde saklamak en iyisidir.

Patlıcan soğuğa karşı oldukça hassastır. Buzdolabında saklandığında yumuşar, bu yüzden oda sıcaklığında tutmak daha doğrudur. Patlıcan düşük ısıda sulanır, sıcakta ise kurur.

Salatalık ve kabak

Salatalık buzdolabında yumuşar ve rengi koyulaşır. Ayrıca zaman geçtikçe yüzeyi yapışkan hale gelir. Kabak da buzdolabında saklandığında yumuşar ve küflenebilir. Bu sebzeleri oda sıcaklığında saklamak daha iyidir.

Avokado

Avokado buzdolabına konulduğunda nemini kaybeder. Bu nedenle avokadoları oda sıcaklığında bir meyve kabında saklamak en doğrusu olacaktır.

Bal

Soğuk ve nem, balın kristalleşmesini hızlandırır. Buzdolabında saklanan bal tadını ve faydalarını kaybedebilir. Doğal balı oda sıcaklığında, karanlık bir yerde, ağzı kapalı bir şekilde saklayarak uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.