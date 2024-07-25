Türkan Saylan'ın yaşamını anlatan ve başarılarını ölümsüzleştiren yeni bir kitapla tanışmak ister misiniz? "Bubu Türkan Saylan’ı Anlatıyor" adlı eser, Saylan'ın köpeği Bubu'nun bakış açısından yazılmış ve çocuklara ilham veriyor.

Esra Karagülle'nin başarısı

Araştırmacı yazar Esra Karagülle, bu eşsiz kitabıyla Kitapyurdu Türkiye Okur Ödülleri'nde "Çocuk Edebiyatı" kategorisinde 2395 eser arasından finale kalarak 7. sırada yer aldı. Ayrıca, 2023 Yılın En İyi Çocuk Kitabı Yazarı Ödülü'ne layık görüldü.

İlham veren bağış

Karagülle, kitabın tüm telif haklarını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin "Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak" projesine bağışlayarak büyük bir adım attı. Bu bağışla, alınan her kitap yeni bir hayalin gerçekleşmesine katkıda bulunuyor. "Kızlar eğitilmeli, kimseye muhtaç olmamalı" diyen Karagülle, bu mesajı kitabın misyonu olarak belirledi.

Okuyucuyu içine çekiyor

Kitap, Bubu'nun doğum hikayesiyle okuyucuyu içine çekiyor: "Bir kış günü İstanbul’da bir hastane bahçesinde doğmuşum. Hava buz gibiymiş... Sema Hemşire beni kucağına aldığı gibi Türkan annemin odasına götürmüş. Türkan annem beni görür görmez çok sevmiş." Bu sıcak anlatım, okurların Türkan Saylan'ı daha yakından tanımasını sağlıyor.

ÇYDD ile iş birliği

Uluslararası İstanbul 7. Çocuk ve Gençlik Bienali’ne ÇYDD ile katılan Esra Karagülle, burada çocuklar ve gençlerle iki ayrı söyleşi gerçekleştirdi. ÇYDD’nin Zekeriyaköy Şube Proje Koordinatörü olan Karagülle, aynı zamanda Yeniköy Rotary Kulübü Başkanlığına hazırlanıyor. Karagülle, yakında "Serra ve Çıp Çıp" serisinin yeni kitaplarını da okurlarla buluşturacak.

Esra Karagülle'nin "Bubu Türkan Saylan'ı Anlatıyor" kitabı, hem çocuklar hem de yetişkinler için ilham verici bir eser. Bu kitabı elinize aldığınızda, Türkan Saylan'ın dünyasına adım atacak ve onu Bubu'nun gözünden tanıyacaksınız.