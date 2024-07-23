İzmir'in TFF 2. Lig temsilcilerinden Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi yaşanan belirsizliklerin ardından Isparta kampında hazırlıklarına başladı. Teknik direktör ve transfer konularında henüz net bir adım atılmayan sarı-lacivertli ekip, altyapı destekli 38 kişilik mevcut kadrosuyla çalışmalara başladı.

Isparta kampı ve kadro durumu

Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Isparta'da sürdürüyor. Kamp kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncular Yasin Öztekin ve Bayram Olgun, özel izinli olarak kampa geç katılacaklar. Sakatlığı bulunan Doğan Çamlı'nın tedavisi ise devam ediyor.

Kamp Kadrosu

Bucaspor 1928'in Isparta kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Efe Doğan, Berkin Özgür, Semih İlgün

Defans: Emir Bilgin, Şerif Doğan, Erdem Uğurlu, Mehmet Sak, Emre Erdem, Doğancan Otman, Erdal Akdari, Arta Çetin, Efecan Çakaldere, Mehmet Aydoğan, Mirza Aydepe, Arda Yılman

Orta Saha: Batuhan Bayer, Umut Hepdemirgil, Buğra Çiçek, Aybars Gök, Nizamettin Çalışkan, Çağrı Ortakaya, Zeki Yıldırım, Osman Işıklı, Doğukan Baştunçoğlu, Murat Komili, Sercan Deniz, Emre Nefiz, Yılmaz Özeren, Cebrail İrtürk, Sefa Yılmaz

Forvet: Buğracan Akçagün, Selahattin Seyhun, İsmail Haktan Odabaşı, Kerem Aktürk, Mustafa Ali Aras, Arda Usluoğlu, Yağız Daş, Eren Çolak

Tecrübeli oyuncuların durumu

Takımın tecrübeli oyuncularından Yasin Öztekin ve Bayram Olgun, özel izinli olarak kampa geç katılacaklar. Sakatlığı süren Doğan Çamlı'nın tedavisi ise devam ediyor. Teknik ekip, bu oyuncuların durumunu yakından takip ediyor ve sezon başlamadan önce tam hazır olmalarını hedefliyor.

Teknik direktör ve transfer belirsizliği

Bucaspor 1928'de teknik direktör ve transfer hamleleri henüz netleşmedi. Kulüp yönetimi, yeni sezon öncesi en iyi kararları almak için çalışmalarını sürdürüyor. Takımın kamp sürecinde gösterdiği performansa göre transfer ihtiyaçları belirlenecek ve gerekli adımlar atılacak.