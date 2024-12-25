Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, belediye heyetiyle birlikte Kuzey Makedonya’da kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkçe Eğitim Bayramı etkinliklerine katılan Duman, Türklerin yoğun olduğu bölgelerde soydaşlarla bir araya gelerek kardeş belediyelerle iş birliği anlaşmaları imzaladı. Ziyaretin en anlamlı anlarından biri, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri eğitim aldığı Manastır Askeri İdadisi’ni ziyaret etmek oldu.

Türkçe Eğitim Bayramı’na katılım

Heyetin ilk durağı, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Pirlepe Kanatlar Köyü oldu. Başkan Duman, burada düzenlenen Türkçe Eğitim Bayramı etkinliklerinde yer alarak, çocukların sergilediği Türk bayrağı ve Atatürk temalı gösterilere büyük ilgi gösterdi. Bölge halkıyla görüşmeler gerçekleştiren heyet, ekonomik ve sosyal iş birliği çalışmaları için Pirlepe Belediye Başkanı Borche Jovcheski ile bir toplantı düzenledi.

Kardeş belediyelerle protokoller imzalandı

Berovo, Ustrumca ve Konçe şehirleriyle kardeş belediyeler protokolü imzalayan Başkan Duman, iki ülke arasındaki kültürel ve dostluk bağlarının pekişmesi adına önemli adımlar attı. Ayrıca, Radoviş’te düzenlenen Türkçe Bayramı etkinliklerine de katılarak bölgedeki Türk topluluğuyla bir araya geldi.

“Türkçe Nefestir” mesajı

Makedonya Türk Hareket Partisi ve Türk Demokratik Partisi liderleriyle görüşmeler yapan Duman, Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde soydaşlarla dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Başkan Duman, "Türkçe nefestir" diyerek Türk dilinin ve kültürel mirasın önemine dikkat çekti.

"Buca balkanlarla birlikte nefes alıyor"

Başkan Görkem Duman, ziyaretin en özel anlarından biri olarak nitelendirdiği Mustafa Kemal Atatürk’ün izlerini taşıyan Manastır Askeri İdadisi’ni de ziyaret etti. Duman, burada Atatürk’ün hatıralarını anarak, Türkiye ve Makedonya arasındaki tarihî bağların altını çizdi. Ziyaretlerini değerlendiren Başkan Duman, “Ata topraklarımızda güçlü bağlar kurduk. Türkçe Eğitim Bayramı, soydaşlarımızın kültürel varlığını desteklemek adına büyük önem taşıyor. Buca, Balkanlardaki Türk toplumunun her zaman yanında olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.