Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'da saldırıya uğrayarak tedavi altına alınan sokak köpeğini ziyaret etti. Başkan Duman, köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve gerekli tüm desteğin sağlanacağını söyledi.

Sokak köpeğine vahşi saldırı

Geçtiğimiz gece Buca Mustafa Kemal Mahallesi'nde, iki kişi tarafından vahşice saldırıya uğrayan sokak köpeği, mahalle sakinleri tarafından hızla kliniğe götürüldü. Kan kaybeden ve vücudunda ödem oluşan köpek, iç kanama riskine karşı yoğun bakıma alındı. Bu olay, bölge halkını derinden etkiledi.

Başkan Duman'ın ziyareti

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü hekimlerinin de yakından takip ettiği sokak köpeğini ziyaret etti. Veteriner hekimlerden köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi alan Duman, "Can dostumuzun sağlığına kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Başkan Duman, yaşanan bu olayın herkesin yüreğini dağladığını ifade etti.

"Bu saldırı canımızı yaktı"

Başkan Duman, olayın TBMM'ye sunulan ve sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasını öngören yasa tasarısının gündemde olduğu bir dönemde yaşanmasının daha fazla acı verdiğini söyledi. "İlçemizde yaşanan bu olay hepimizi derinden üzdü. Böyle bir vahşetin bir daha yaşanmaması en büyük temennimiz. Bizler, sokaklarımızda yaşayan can dostlarımızın kentimizin sessiz sakinleri olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Onları seviyoruz. Çıkarılmaya çalışılan yasaya karşı tüm hayvanseverler ile birlikte sesimizi yükseltiyoruz ve diyoruz ki; kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat” diye konuştu.

Sokak hayvanlarına destek

Başkan Duman, sokak hayvanlarının kent yaşamının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Bu tür saldırıların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirten Duman, sokak hayvanlarının korunması için toplumun bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.