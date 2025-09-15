Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, belediye çalışanlarının maaş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle başlattığı iş bırakma eylemini değerlendirdi. Duman, sendikanın süreci “politik bir zemine çekmeye çalıştığını” belirterek eyleme katılan çalışanlarla ilgili disiplin süreci başlatılacağını duyurdu.

“Tüm tedbirleri hayata geçiriyoruz”

Başkan Duman, ülke ekonomisindeki kriz nedeniyle maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeleri kabul ettiklerini ifade ederek, 12 Eylül’de maaşların yüzde 85’inin ödendiğini, kalan kısmın ise 19 Eylül’e kadar yatırılacağını hatırlattı.

Duman, “Çalışanlarımızın zor günler geçirdiğini biliyor ve bu süreci aşmak için tüm tedbirleri hayata geçiriyoruz” dedi.

“Sendika yasa dışı baskı yapıyor”

Duman, sendikanın işçilere yasa dışı baskı yaptığını savunarak, bireysel iş bırakma eyleminin toplumsal bir greve dönüştüğünü söyledi.

“Bizler verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye devam ederken sendikanın süreci hak arama mücadelesinin ötesine politik zemine çektiğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

“Disiplin süreci başlatılacak”

Belediye Başkanı, kamu hizmetlerinin aksamasına izin vermeyeceklerini belirterek şunları kaydetti:

“Sendikanın usulsüz biçimde uygulamaya koyduğu iş bırakma eylemine katılan ve görevini yapmayan çalışanlarla ilgili disiplin süreçlerini başlatacağımızı kamuoyuna duyuruyorum. Buca halkının sağlığı her şeyden önemlidir.” Bergama’daki çöp tesisi kotaya takıldı: Sokaklarda çöpler birikti İçeriği Görüntüle