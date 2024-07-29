Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, gençlere verdiği sözü tutarak onlarla futbol maçı yaptı. Başkan Duman, spor ve sanat aracılığıyla gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Gençlerle futbol maçı

Başkan Görkem Duman, Hasanağa Bahçesi'nde gençlerle sohbet ederken verdiği futbol maçı sözünü yerine getirdi. Yenigün Spor Tesisleri’nde gerçekleşen karşılaşmada Başkan Duman, isminin yazılı olduğu 35 numaralı formasıyla sahaya çıktı. Maç boyunca dostluk ve kardeşlik rüzgarları esti, izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı.

Buca’da spor ve sanat atağı

Buca’nın sanat ve sporla yaşayan bir ilçe olması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Duman, “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Sanat ve sporun gençlerin hayatına büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Bu maçla da ilçemizde bir farkındalık yaratmak istedik. Gençlerimizi ve çocuklarımızı belediyemizin tesislerinde spora davet ediyoruz” dedi.