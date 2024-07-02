Buca Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Şirinyer Pazar Yeri’nin yer değişikliği sürecinde yaşanan sorunları ve engellemeleri dile getirdi. Duman, “Bir kişi ortalığı karıştırıyor. Oda başkanı değil, sorumlu değil ama kendine vazife çıkarmış. 1076 pazarcı esnafımız bu yüzden mağdur” dedi.

Meclis Toplantısı'nda pazar yeri tartışması

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Temmuz ayı meclis toplantısında Şirinyer Pazar Yeri ile ilgili yaşanan olayları ve pazarcı esnafının mağduriyetini anlattı. Duman, yaşanan sorunları çözmek için tüm iyi niyetleriyle çalıştıklarını belirtti.

Koordinasyon içinde çalışmalar

Başkan Duman, pazar yerinin yer değiştirme sürecinde yaşananları şöyle anlattı: “Pazar yerini bulunduğu alandan biraz aşağıya kaydırmak için çalışmalara başladık. Pazarcı esnafımız, başkan yardımcılarımız ve zabıta müdürümüzle sürekli koordinasyon halinde çalıştık. Metro inşaatı nedeniyle pazar alanını hızla taşımamız gerekiyordu. En iyi çalışmayı yapmak için özen gösterdik.”

Tezgâh Sayısı ve Talepler

Eski Şirinyer Pazar Yeri'nde 1076 tezgâh bulunduğunu belirten Duman, yeni pazar yerinde de aynı sayının korunduğunu vurguladı. “1076 tezgâh yine 1076 oldu. Ölçülerde değişiklik olmadı. Ancak bazı kişiler pazarcı esnafını yanlış yönlendirdi. Belediyemize geldiler, temsilcilerle görüştük. Taleplerini dinledik ve çözümler ürettik. Ancak bir kişi ortalığı karıştırmaya devam etti. Bu kişi yüzünden 1076 pazarcı mağdur oldu” diye konuştu.

Engellemeler ve çözümler

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Perşembe günü kura çekimi yapacaktık, ancak bu kişi masayı dağıttı. Devlet memurlarına görev yaptırmadı. Bu kişi 1076 kişinin hakkına girdi. Biz tüm iyi niyetimizle pazarımızın açılması için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal medya üzerinden muhalefet yapmak isteyenler var. Muhalefet iyidir ama doğru bilgilere dayanarak yapılmalıdır” dedi.

Başkanın kararlılığı

Başkan Duman, Şirinyer Pazar Yeri'nin açılması için tüm iyi niyetleriyle çalışmaya devam edeceklerini ve esnafın mağduriyetini gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. "Pazar yerinin açılması için kararlıyız. Bu konuda sosyal medyada yanlış bilgiler yayılmamalı, doğru bilgiyle hareket edilmeli" diye ekledi.