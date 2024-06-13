Buca Belediyesi Ata Evi’nde Bayrama Hazırlık Yaptı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ata Evi’nde bayram tıraşı olan Buca’nın çınarlarını ziyaret etti. Buca Belediyesi, Ata Evi’nde bayram öncesi dayanışma ve birliktelik ruhunu artıran bir etkinlik gerçekleştirdi. Buca’nın ünlü kuaförlerinden Kenan ve ekibi, Ata Evi’nin konuklarına gün boyu berberlik hizmeti sundu.

"Çalışma isteğimiz artıyor"

Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca’nın dayanışma ruhuna katkıda bulunan Kuaför Kenan ve ekibine teşekkür ederek, "Bayram öncesi sevgili büyüklerimize değerli esnaf arkadaşlarımızın da katılımı ile böyle bir hizmet sunduk. Kendileri ile gerçekleştirdiğimiz sohbette gördük ki bu hizmet onları çok mutlu etmiş. Burada yeni arkadaşlıklar kurduklarını ifade ettiler. Ata Evi’ni ikinci yuvaları olarak görüyorlar. Onların yüzlerindeki mutluluğu görünce bizler de çalışmalarımıza daha sıkı sıkı sarılıyoruz" dedi.

Sağlıktan sanata geniş hizmet yelpazesi

60 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren Buca Belediyesi Ata Evi, Adatepe Mahallesi Erdem Caddesi’nde bulunuyor. Bucalı çınarların hobilerini gerçekleştirme imkânı buldukları Ata Evi’nde çeşitli el sanatları etkinlikleri düzenleniyor. Kuaför hizmetinin de verildiği merkezin en önemli hizmetlerinden birini ise sağlık hizmetleri oluşturuyor. Bucalı çınarlar, merkezde gün içerisinde tansiyon ve şeker ölçümlerini de yaptırabiliyorlar.