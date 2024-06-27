Buca Belediyesi, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele" konulu bir panel düzenledi. Panele, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeki Yüncü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Uzman Eğitmeni Bircan Birkan ve İzmir Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Derneği Kurucu Başkanı Bedri Yalçın gibi uzmanlar katıldı.

Panelde, uyuşturucu kullanımının bireysel değil toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekildi. Buca Belediyesi Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu Başkanı Mustafa Yıldız, panelde yaptığı açılış konuşmasında, bu tür sorunların çözümünde tüm toplumun sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a destekleri için teşekkürlerini iletti.

Panelde konuşan uzmanlar, gençlerin uyuşturucu ile tanışmalarının genellikle arkadaş çevresi aracılığıyla olduğunu belirterek, ebeveynlere büyük sorumluluk düştüğünü vurguladılar. Prof. Dr. Zeki Yüncü, madde bağımlılığının genetik mirasa da zarar verdiğini ve bu sorunun ailelerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

İzmir Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Derneği Kurucu Başkanı Bedri Yalçın ise uyuşturucu kullanımının toplumsal bir sorun olduğunu vurgulayarak, toplumsal bir birliktelik oluşturulması gerektiğini ifade etti.