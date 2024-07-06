Buca Belediyesi, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte artan sivrisinek ve karasinek popülasyonuna karşı geniş çaplı bir ilaçlama çalışması başlattı. Ekipler, biyolojik ürünler kullanarak çevre ve insan sağlığını koruyor.

Çalışmalar akşam saatlerinde sürüyor

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sivrisinek ve karasinek nüfusunda artış yaşanabileceği endişesiyle harekete geçen Buca Belediyesi, ilçenin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle akşam saatlerinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, çevreye zarar vermeyen biyolojik ürünler kullanılarak yapılıyor.

Belediye yetkililerinden önemli öneri

Buca Belediyesi ekipleri, araç üstü ULV cihazlarıyla gerçekleştirdikleri ilaçlama çalışmalarıyla ergin sivrisinek ve karasinek sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyararak, evsel atıkların sadece çöp konteynerlerine atılmasını, gıda maddelerinin açıkta bırakılmamasını ve kırsal alanlarda hayvan bakım yerlerinin temiz tutulmasını önerdi.