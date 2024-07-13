Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu kapsamda Yiğitler, Buca Koop, Şirinkapı ve Efeler mahallelerini ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Duman, ziyaretlerinin sorunları yerinde tespit etme ve çözüm üretme açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Duman, mahallelerde çözüm bekleyen konuları not aldı.

Koordineli çalışma vurgusu

Başkan Duman, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, Bucalılarla birlikte ilçenin hizmet haritasını oluşturduklarını belirtti. Duman, "Sabah erken saatlerde kalkıp önce mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyorum. Ardından belediyeye geçiyorum. Bu ziyaretlerin, sorunları yerinde görerek en çabuk ve en doğru kararı almak anlamında gerekli olduğuna inanıyorum. Vatandaşlarımız bir sorun olduğu zaman ilk önce muhtarlarımıza geliyorlar. Öncelikli olarak koordineli bir şekilde çalışarak aksaklıkları giderelim, temel hizmetleri verelim. Bunu iyi bir iletişim dili kurarak sağlayabiliriz. El ele, kol kola güzel Buca’mız için çok iyi hizmetler yapacağımıza inancım tam" dedi.

Mahalleler için çözüm arayışı

Başkan Duman, mahalle ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm yolları arıyor. Bu ziyaretlerin, ilçenin genel hizmet planlamasında büyük rol oynadığını ifade eden Duman, vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin önemine dikkat çekti.