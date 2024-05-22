Buca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 8 farklı kurs merkezinde 34 farklı alanda hobi, sanat ve meslek edindirme kursları düzenliyor. Büyük ilgi gören kurslardan her yıl yaklaşık 5 bin kadın yararlanıyor.

Kurslarda neler öğreniliyor?

Merkezlerdeki aşçılık, kuaförlük, dikiş - nakış gibi meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar sertifikalarını alarak profesyonel olarak iş hayatına katılım sağlayabiliyor. Birçok kurs sayesinde de el becerilerini geliştiren kadınlar, keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Başkan Duman ziyaret etti ve müjdeler verdi

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, buradaki derslere katılarak kursiyerlerle sohbet etti. Aşçılık kursiyerlerinin kendi elleriyle yaptıkları ikramlıkları tadan Başkan Duman, kurs merkezlerinin fiziksel şartlarının daha da iyileştirilerek ders çeşitliliğinin artırılacağı müjdesini verdi.

Başkan duman'dan kadınlara mesaj

Belediyenin 8 farklı kurs merkezinin en verimli şekilde hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirten Başkan Görkem Duman, “Bu konuda vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler almaktayız. Eğitim alan pek çok kadınımızın iş hayatına atıldığını görüyoruz. Gelişmiş dünya ekonomilerini yakalayabilmek için kadın istihdamının ve kadın girişimciliğinin potansiyeline inanıyoruz. Kadın gücüne inanıyoruz. Yerel yönetimler olarak kadınlarımızın sahip oldukları potansiyelin farkına varmaları, kendilerini geliştirmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız. Bu gibi projelerimizin üzerinde hassasiyetle durarak geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Hangi kurslar açılıyor?

Buca Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi, Gediz Etüt Eğitim Merkezi, Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi, Ceren Özdemir Semt Merkezi, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, Evka-1 Semt Evi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi ve Kadın Aktivite Merkezi’nde kurslar açıyor.

Çocuklar ve yetişkinler için farklı kurslar

Merkezlerde çocuklar için satranç, gitar, piyano, bilgisayar, İngilizce, Almanca, dijital okur yazarlık, resim, bağlama, zeka oyunları kursları açılırken yetişkinler için ise halk oyunları, pilates, zumba, okuma yazma, el becerilerine yönelik şiş ve tığ örücülüğü, makine , dikiş nakış, takı tasarım, punch, ahşap boyama kursları bulunuyor.

Mesleki beceriler kazanma fırsatı

Ayrıca, yetişkinlerin mesleki beceriler kazanmaları için aşçılık, pastacılık, kuaförlük, diksiyon, dijital okur yazarlık, muhasebe, yabancı dil,etkili hızlı okuma, ev dekorasyonu, bilgi işletmenliği eğitimleri de yer alıyor.