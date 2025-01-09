Buca Belediyesi, ilçedeki cadde, sokak ve kaldırımların asfalt ihtiyacını karşılamak için önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Asfalt Plent Tesisi'nin üretime geçmek üzere hazır hale gelmesiyle Buca, kendi asfaltını üreterek önemli bir ekonomik tasarruf sağlayacak ve asfaltlama süreçlerini hızlandıracak. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan tesisi inceleyen Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, tesisi hizmete girmesiyle ilçede yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

Buca’nın yolları üretim maliyetiyle yapılacak

Başkan Görkem Duman, Asfalt Plent Tesisi'nin saatte 160 ton asfalt üretme kapasitesine sahip olduğunu ve bu tesis sayesinde Buca'nın yollarının artık yalnızca üretim maliyeti ile yapılacağını söyledi. Duman, “Yollarımızın bakımı ve onarımı konusunda çığır açacak bir tesisi hizmete açmaya hazırlanıyoruz. Tesisimiz devreye girdiğinde, hemşehrilerimizin en yoğun taleplerinden birini yerine getirmiş olacağız. Verimli üretim ile her saatte 60 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde bir yolu asfaltlayacak kapasiteye sahip olacağız” dedi.

Verimli ve hızlı üretim

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, asfalt üretiminin verimli bir şekilde gerçekleşeceğini ve bu sayede asfaltlama çalışmalarının daha hızlı ve ekonomik bir biçimde yapılacağını belirtti. Tesisin altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve üretime geçme gününü sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.