Buca Belediyesi, hayvanseverlerin sokak hayvanlarını sahiplenmesini teşvik etmek için çip taktırma ve kısırlaştırma işlemlerini ücretsiz olarak sunacak. Belediye Başkanı Görkem Duman, bu uygulama ile sahiplendirme seferberliğini de başlatacaklarını belirtti.

Sahiplendirme çağrısı

Buca Belediyesi, Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişikliklerin ardından önemli bir projeye imza atarak sokak hayvanlarını koruma altına alacak. Belediye, sokakta yaşayan ve kısırlaştırılmamış hayvanları kısırlaştırarak, hayvanseverlere sahiplendirilmesi için çağrıda bulunacak. Ayrıca, sahiplenilecek veya sahiplenilmiş ve kaydı olmayan hayvanlara ücretsiz çip takma hizmeti sunulacak.

Adresinizde çip takma hizmeti

Aracı olmayan hayvanseverler için çip takma uygulaması hayvanseverlerin adreslerinde gerçekleştirilecek. Kısırlaştırma talebi olanlar için ise hayvanlar Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülüp kısırlaştırıldıktan sonra sahiplerine teslim edilecek. Sahiplendirme belgesi ile İlçe Tarım Müdürlüğü’ne gidilerek hayvanların kayıt altına alınması sağlanacak.

Her türlü çabayı göstereceğiz

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Çözüm odaklı yerel yönetim anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Can dostlarımızın huzurlu bir yuvaya kavuşması en büyük arzumuz. Bunun için sokaktaki canları sahiplendirmek için çalışacağız. Kısacası bu canların sıcak bir yuvaya kavuşması için Buca Belediyesi olarak her türlü çabayı göstereceğiz. Çünkü biz hayvanların yaşam hakkını sonuna kadar savunuyoruz. ‘Önemli olan yaşatmaktır’ ilkesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.