Buca Belediyesi, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla 26 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te Meclis Salonu’nda Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele paneli düzenleyecek.

Panelde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Zeki Yüncü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Uzman Eğitmeni Bircan Birkan ve İzmir Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Derneği Kurucu Başkanı Bedri Yalçın konuşmacı olarak yer alacak.

Uzmanlar, son yıllarda hızla artan madde bağımlılığına dikkat çekerek, çocuk ve gençleri bu tür maddelerden uzak tutmak amacıyla katılımcılara bilgilendirmelerde bulunacak. Panelde, madde bağımlılığının tehlikeleri, önleme yolları ve toplumsal farkındalık konularında önemli bilgiler paylaşılacak.