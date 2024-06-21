Buca Belediyesi, yangın riskine karşı ilçedeki yabani ve kuru otları temizlemek için kapsamlı bir kosa çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallelerde bulunan boş araziler ve parklarda yoğun bir çalışma temposu ile yangın riskini azaltmayı hedefliyor.

Çalışmalar hızla tamamlanacak

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, özellikle yerleşim yerlerine yakın olan ve yangın riski oluşturan yabani ve kuru otların hızla temizlenmesi için çalışmaların hızlandırıldığını belirtti. Başkan Duman, "Aynı zamanda haşere üremesi ile çevre sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumların önüne geçmek için çalışmalarımızı özenle gerçekleştiriyoruz. Kısa süre içinde ilçemizde kosa yapılmamış alan bırakmayacağız” diye konuştu.

Mahallelerde titiz çalışma

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı bölgelerinde kapsamlı bir şekilde çalışarak, boş araziler ve parklarda bulunan yabani ve kuru otları temizliyor. Bu çalışmalar, hem yangın riskini azaltmak hem de haşere üremesini engellemek amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Yangın riskine karşı alınan önlemler sadece yangın tehlikesini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda çevre sağlığını da korumaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Başkan Duman, bu çalışmaların vatandaşların güvenliği ve sağlığı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Buca Belediyesi, yangın riskine karşı başlattığı kosa çalışmalarının yanı sıra, ilçede çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarına da devam edecek. Başkan Duman, ilerleyen süreçte bu tür çalışmalara daha fazla ağırlık verileceğini belirtti.