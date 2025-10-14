Buca Belediyesi, ilçe genelindeki semt pazarlarında vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, hijyen kurallarından belge kontrollerine kadar birçok başlıkta pazar yerlerini kontrol ediyor.



Hijyen ve fiyat etiketleri kontrol ediliyor

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında yaptığı denetimlerde özellikle hijyen koşullarına odaklanıyor. Gıda ürünlerinin sergilendiği alanlar incelenirken, fiyat etiketlerinin tüketiciyi doğru bilgilendirecek şekilde yer alıp almadığı kontrol ediliyor.

Belge kontrolleri titizlikle yapılıyor

Denetimlerde, esnafın kendilerine tahsis edilen alanın dışına çıkmaması, tartıların vatandaşların görebileceği yerlerde bulunması ve acil geçiş yollarının açık bırakılması gibi kurallar denetleniyor. Ayrıca, satış yapan esnafa ait resmi belgelerin eksiksiz olup olmadığı da kontrol ediliyor.