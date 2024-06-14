Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma etkinliği kapsamında şantiye ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Duman, ardından belediyenin tüm birimlerini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

Çalışanlara olumlu etkileri

Personeline özverili çalışmaları için teşekkürlerini ileten Başkan Görkem Duman, yaptığı konuşmada şunları belirtti: “Çok kısa bir süre içerisinde çok ciddi bir çalışma yaptınız, güzel bir etki bıraktınız. Bu ekip ruhuyla Buca'yı daha iyi yerlere taşıyacağız. Hepinize teşekkür ederim.” Başkan Duman, belediye çalışanlarıyla birlikte geçirdiği bu zamanın, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini dile getirdi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın bayram öncesinde personeliyle bir araya gelerek gösterdiği bu yakın ilgi ve birlik mesajı, belediye çalışanları arasında olumlu bir atmosfer yarattı. Buca halkı da başkanlarının bu birlik ve işbirliği vurgusunu memnuniyetle karşıladı.