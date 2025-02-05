Buca Belediyesi, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla farkındalık semineri gerçekleştirdi. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Deniz Ulusoy’un konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı koruyucu etkisi vurgulandı.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, rahim ağzı kanserinin en büyük nedeninin HPV virüsü olduğu belirtildi. Op. Dr. Deniz Ulusoy, HPV aşısının bu kanser türüne karşı en etkili önlem olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “HPV virüsü, rahim ağzı kanserinin başlıca sebebidir. HPV aşısı sayesinde bu riski tamamen ortadan kaldırmak mümkündür.”

Dr. Ulusoy, rahim ağzı kanserinin smear testiyle erken teşhis edilebileceğini belirterek, test sıklığı konusunda şu bilgileri paylaştı: 21-29 yaş arası kadınlar için üç yılda bir, 30-65 yaş arasında beş yılda bir ve 65 yaş üzeri için, son on yıldaki test sonuçları negatifse gereksiz test olmalı.

Sigara kanser riskini artırıyor!

Rahim ağzı kanserinin, üreme çağındaki kadınlarda en sık rastlanan jinekolojik kanser türü olduğunu hatırlatan Dr. Ulusoy, sigaranın bu hastalık üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Ulusoy, “Sigara kullanımı, rahim ağzı kanserinin en önemli risk faktörlerinden biri. Bunun dışında erken yaşta cinsel ilişkiye başlamak, çok sayıda doğum yapmak ve çok partnerli cinsel yaşam da riski artıran unsurlar arasında” diye aktardı. Seminerde, HPV aşısının yaygınlaşmasının, rahim ağzı kanseri vakalarını büyük ölçüde azaltacağı vurgulandı.

Buca Belediyesi, halk sağlığını koruma ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında benzer etkinlikler düzenlemeye devam edecek. Belediye yetkilileri, özellikle kadınların sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurguladı.