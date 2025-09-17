İzmir’in Buca ilçesinde, maaşları ve geçmiş toplu sözleşme farkları üç aydır ödenmeyen belediye işçilerinin başlattığı grev, dokuzuncu gününde imzalanan protokolle sona erdi. Buca Belediyesi yönetimi ve DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube arasında gece yarısı yapılan kritik görüşmede uzlaşma sağlandı.

Görüşme sonrası ortak açıklama

Anlaşmanın ardından Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve DİSK/Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye binası önünde işçilerle bir araya gelerek grevin sona erdiğini duyurdu. Başkan Duman, yaptığı açıklamada Bucalıların mağduriyetinin son bulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ekonomik krizin, gelirlerdeki azalmaların ve geçmiş dönemden devraldığımız borçların yarattığı zorluklar nedeniyle çalışan arkadaşlarımızın maaşlarında gecikmeler yaşandı. Bu durum, hizmetlerimizde aksamaya neden oldu. Ancak sendikamızla yaptığımız görüşmeler sonucunda uzlaşmaya vardık ve iş bırakma eylemini sonlandırdık. Bundan sonra benzer sıkıntıların yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Artık tüm gücümüzle Bucamız için çalışmaya, üretmeye ve sorunları çözmeye odaklanacağız.”

İşçiler görevlerinin başına dönüyor

İmzaların atılmasıyla birlikte sekiz gün süren grev sona ererken, belediye hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların da kısa sürede giderileceği belirtildi. Başkan Duman, süreç boyunca anlayış gösteren Bucalılara teşekkür ederek, “Birlikte dayanışmayla bu zorlu süreci geride bıraktık” dedi.

DİSK/Genel-İş Şube Başkanı Değer Yıldız ise işçilerin haklarını korumak için yürütülen mücadelenin kazanımla sonuçlandığını ifade ederek, emeği geçen tüm işçilere ve Bucalı vatandaşlara teşekkür etti.

Buca Belediyesi çalışanları, bugün itibarıyla yeniden görevlerinin başına dönerek hizmet vermeye başladı.