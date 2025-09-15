İzmir’in Buca Belediyesi’nde işçilerin maaş krizi giderek büyüyor. Haziran ve Temmuz ayı ücretlerini ile toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan farkları alamadıklarını söyleyen Genel-İş Sendikası üyesi işçiler iş bırakma eylemine başladı.
İşçiler maaş ve TİS farklarını talep ediyor
Belediye çalışanları, iki aydır alamadıkları maaşların yanı sıra toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük farkların da ödenmesini talep ediyor. Sendika üyeleri, belediye binası önünde ve çeşitli hizmet birimlerinde iş bırakma eylemleri gerçekleştiriyor.
Belediyeden açıklama: “Orantısız eylemlere yasal işlem”
Buca Belediyesi yönetimi yazılı bir açıklama yaparak, iş bırakma eylemlerinin kamu hizmetlerinde aksamalara yol açtığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
-
Ücretlerin zamanında ödenememesi nedeniyle başlayan işten kaçınma eylemleri maksadını aşmıştır.
-
Halk sağlığını olumsuz etkileyen ve kamu hizmetini durma noktasına getiren eylemler, organize şekilde kışkırtılmaktadır.
-
İşçi alacaklarının yaklaşık %85’i ödenmiş, kalan kısmın ödeme planı sendikaya bildirilmiştir.
-
Ancak uzlaşma sağlanamamış ve orantısız eylemlerin devamı halinde yasal işlemler başlatılacaktır.
Kriz sürüyor
Belediye, alacakların büyük kısmının ödendiğini savunurken, sendika tarafı uzlaşı sağlanamaması nedeniyle eylemlerini sürdürüyor. Maaş krizinin nasıl çözüleceği ise belirsizliğini koruyor.