Buca Belediyesi, Yıldız Mahallesi’nde yapımı devam eden 280 kişilik kız öğrenci yurdu ile gençlerin barınma sorununa çözüm olmayı hedefliyor. Mutfak, kütüphane, hobi ve bilgisayar odalarıyla donatılmış, modern olanaklara sahip bu tesis, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlandı.

Öğrencilere barınma desteği

Buca Belediyesi, üniversite eğitimi için şehir dışından gelen gençlerin barınma sorununa çözüm olma amacıyla Yıldız Mahallesi’nde 280 kişilik kız öğrenci yurdu açmaya hazırlanıyor. Beş katlı olarak planlanan bu yurt binası, mutfak, kütüphane, hobi ve bilgisayar odaları gibi donatılarla öğrencilere ev konforu sunmayı hedefliyor. Yurt binasının tam güvenlikli olmasıyla birlikte, öğrenciler dinlenme alanlarıyla da keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortamda kalma imkânı bulacak.

Ev konforunda hizmet

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, mevcut ekonomik koşulların gençler için barınma sorununu daha da artırdığını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “Buca’ya üniversite eğitimi için gelen gençlerimize ev konforunda bir hizmet sunmayı amaçlayan bu tesisi açmaya hazırlanıyoruz. Ülkemizde ciddi bir barınma sorunu olduğunu biliyoruz. Özellikle devlet yurtlarının kapasitesi yetersizken, özel yurtlar ise öğrenciler için oldukça pahalı. Barınma, temel bir insan hakkıdır ve maalesef bu hizmet sağlanamadığında gençler kötü niyetli kişi veya kurumların tuzağına düşebiliyor. Buca Belediyesi olarak, bu zorlukların önüne geçmek ve gençlerimize destek olmak adına elimizden geleni yapacağız.”

Buca Belediyesi, barınma sorunu yaşayan öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak 280 kişilik yurt binasını hizmete açmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.