Buca Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Hasanağa Bahçesi'nde "Aile Boyu Spor Keyfi" adı altında bir etkinlik serisi düzenleyecek. 1 Temmuz itibarıyla pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 09.00'dan 10.00'a kadar sürecek bu etkinlikler, yaz boyunca devam edecek.

Çeşitli spor aktiviteleri sunulacak

Etkinlik kapsamında yetişkinler yoga, zumba ve pilates gibi dersler alabilecekken, çocuklar için de jimnastik ve zumba dersleri sunulacak. Tüm aktiviteler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek, böylece katılımcılar hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendilerini yenileme fırsatı bulacaklar.

Belediye Başkanı'ndan davet

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm Bucalıları sağlıklı ve zinde bir güne başlamak için Hasanağa Bahçesi'ne davet etti. Başkan Duman, katılımcılardan spor matlarını da yanlarında getirmelerini istedi.