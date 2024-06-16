Buca Belediyesi 16 Haziran Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından özel bir video yayımladı. Atatürk temalı videoda çeşitli mesleklerden bireyler "Sen olmasaydın..." diyerek bugün mesleklerini yapabildikleri için Atatürk'e minnet duygularını ifade ettiler.

"Evlatların sana minnettar baba" sözleriyle sonlanan videoda Atatürk'ün kendi görüntüleri ve Atatürk Maskı'ndan görüntüler yer aldı.

“Babamız ATATÜRK”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Yaşama değer katan babaların bu özel gününde, ‘babamız’ olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak istedik. Bugün bizler Türkiye Cumhuriyeti’nde özgürce yaşayabiliyorsak hepsi onun sayesinde. O olmasaydı, özgür bir ülke, çağdaş bir toplum olamazdık… Hepimizin babası Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ve özlemle anıyorum. Onun anısını ve devrimlerini yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.