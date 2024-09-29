Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve nem nedeniyle özellikle yeşil alanlarda yoğunlaşan beyaz sineklere karşı harekete geçen belediye, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen biyolojik ilaçlar kullanarak etkili bir mücadele yürütüyor.

İlk çalışma Yenigün Mahallesi'nde başladı

Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda ilk ilaçlama çalışmasını Yenigün Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Buca genelindeki tüm mahallelerde benzer çalışmaların devam edeceğini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sinek sorununun tamamen çözülene kadar ilaçlama faaliyetlerinin aralıksız süreceğini vurguladı.

Doğaya dost biyolojik ürünler kullanılıyor

İlaçlama çalışmalarında, çevre ve insan sağlığını gözeten belediye, doğaya zarar vermeyen biyolojik ürünler kullanıyor. Başkan Duman, beyaz sineklerin neden olduğu rahatsızlıkları en aza indirmek için belediyenin yoğun bir çalışma programı içinde olduğunu ve halkın rahat bir yaz geçirebilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.

Buca Belediyesi'nin başlattığı bu çalışma, vatandaşların yoğun şikayetlerine hızlı bir yanıt olurken, sinek popülasyonunun kontrol altına alınması ve ilçenin temiz kalması hedefleniyor.