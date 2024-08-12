Buca Belediyesi'nden Buca Bardacığı Tanıtım Etkinliği

Buca Belediyesi, ilçenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Buca Bardacığı'nı tanıtmak amacıyla büyük bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Buca Bardacığı'nın lezzeti tanıtılırken, Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca’nın diğer tarımsal ürünleri ve gelecekteki projeleri hakkında bilgi verdi.

Buca Bardacığı ve diğer tarımsal ürünler

İzmir’in tarım açısından en zengin ilçelerinden biri olan Buca’da, Buca Bardacığı için düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Buca Belediyesi’nin Gölet Rekreasyon Alanı’nda gerçekleşen etkinlikte, Bardacık üreticileri ve tüketiciler bir araya gelerek bu özel ürünün tadını çıkardılar. Etkinlik, Buca Bardacığı’nın lezzetini tanıtmanın yanı sıra, bu ürünün tarım ve kültür açısından önemini de vurguladı.

Üreticilere destek ve tarımın geleceği

Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca Bardacığı’nın uzun geçmişi ve Buca’nın tarımsal mirası açısından önemini belirtti. Duman, “Bardacık inciri ve diğer tarımsal ürünlerimiz, Buca’nın hem ekonomisine hem de turizmine katkı sağlayacak. Bu potansiyeli harekete geçirmek için üreticilerimizi destekleyeceğiz ve ürünlerinin hak ettiği değeri bulması için gerekli adımları atacağız” dedi. Ayrıca, Buca’nın tarım kültürünü canlandırmak adına Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi açılacağını duyurdu.

Tarım okulu ve Atalık Tohum Merkezi projesi

Yakın zamanda faaliyete geçecek Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi, köy enstitüsü ruhunu yaşatmayı hedefliyor. Bu projeyle geleneksel ve modern üretim teknikleri, gübreleme ve ilaçlama konularında eğitimler verilecek. Ayrıca, çocuklar ve gençlerin toprakla buluşmasını sağlayacak etkinlikler düzenlenecek. Atalık Tohum Merkezi ise yerli tohumun sürdürülebilirliği için özel çalışmalar yapacak. Başkan Duman, bu projelerle Buca Bardacığı gibi değerli ürünlerin pazarlama olanaklarını artırarak, Buca'nın tarımsal kalkınmasını güçlendireceklerini vurguladı.