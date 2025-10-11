Buca Belediyesi, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabilmesi için ücretsiz “derslere destek kursları” başlattı. Belediye Başkanı Görkem Duman, “Eğitim toplumsal eşitliğin anahtarıdır” dedi.

Buca Belediyesi’nden her çocuğa eşit eğitim fırsatı

Buca Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği hedefi doğrultusunda yürüttüğü sosyal projelere bir yenisini daha ekledi. Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve ailelerin eğitim yükünü hafifletmek amacıyla, Gediz Etüt Merkezi’nde ücretsiz ders destek kursları başlatıldı.

Bu kapsamda 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak İngilizce, Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve değerler eğitimi dersleri verilecek. Ayrıca öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde ödev desteği de alabilecek.

Dersler, Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Buca Belediyesi ek hizmet binasında, sabah ve öğle grupları olmak üzere pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenecek.

“Eğitim toplumsal eşitliğin anahtarı”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, eğitimde fırsat eşitliğinin toplumsal gelişimin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Her çocuğun kaliteli eğitime erişim hakkı vardır. Biz de Buca’da hiçbir çocuğun derslerinden geri kalmaması, geleceğe daha güçlü hazırlanması için çalışıyoruz. Gediz Etüt Merkezi'ndeki çalışmalarımız bu anlayışın bir ürünü.

Sosyal belediyecilik sadece altyapı ya da park yapmakla sınırlı değil; çocuklarımızın eğitimine destek olmak da bunun en değerli parçalarından biri.”

Son başvuru tarihi 17 Ekim

Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek kurslarda, öğrencilerin okul başarılarını artırmaları, derslerdeki eksiklerini kapatmaları ve özgüven kazanmaları hedefleniyor.

Kursa katılmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 17 Ekim Cuma günü olarak açıklandı. Başvurular ve detaylı bilgi için vatandaşlar 0 232 439 10 10 (Dahili 3730-3731) numaralı hattı arayabiliyor.