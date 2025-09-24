İlçede iki farklı noktada glütensiz gıda satışına başlanırken, ürünler kâr amacı güdülmeden piyasa fiyatlarının oldukça altında vatandaşlara sunuluyor.

Geçtiğimiz aylarda çölyak hastalarının evlerine glütensiz gıda paketleri ulaştıran belediye, bu kez kalıcı bir çözüm için harekete geçti. Buca Belediyesi, üreticiden temin edilen ürünleri doğrudan halka ulaştırarak zincir marketler dışında ilk kez bir kamu kurumunda glütensiz gıda satışını hayata geçirdi. Böylece hastaların yaşam boyu sürdürmek zorunda oldukları yüksek maliyetli diyet süreci daha erişilebilir hale getirildi.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, dayanışmayı yaşamın her alanına yaymayı hedeflediklerini belirterek, “Çölyak hastalığının bilinen tek tedavisinin ömür boyu glütensiz beslenme olduğunu biliyoruz. Bu diyet günümüz koşullarında oldukça maliyetli. Daha önce hastalarımıza glütensiz gıda paketlerini evlerine kadar ulaştırmıştık. Şimdi ise kalıcı bir çözümle yanlarında olmak için bu uygulamayı başlattık. Vatandaşlarımıza desteğimizi her alanda sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Glütensiz ürün satışı, Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan iki noktada gerçekleştiriliyor. Bunlardan ilki, bütçe dostu fiyatları ve lezzetli kahveleriyle öne çıkan Bucafe 1928, diğeri ise tarihi Pembe Köşk’te hizmet veren Boudja Gastro Kafe. Her iki noktada da un, kraker, makarna, ekmek gibi 17 çeşit glütensiz ürün satışa sunuluyor.