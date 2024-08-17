Buca Belediyesi’nden Diyabetli Çocuklara Destek Projesi

Buca Belediyesi, diyabet hastası çocuk ve gençlerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla Diyabet Sensörü Destek Programı’nı hayata geçirdi. Belediye Başkanı Görkem Duman, özellikle TİP-1 diyabetli çocukların yaşadığı zorlukları azaltmak için bu projeyi başlattıklarını belirterek, ailelere hem maddi hem manevi destek sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Sağlık alanında öncü bir adım

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sağlık alanında gerçekleştirdikleri projelerle vatandaşların yanında olmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Duman, “TİP-1 diyabet hastası çocuklarımız gün içerisinde sık sık kan şekeri ölçümü yapmak zorunda kalıyor. Bu durum, çocuklarımız için hem yorucu bir süreç hem de psikolojik olarak zorlayıcı. Onların sağlıklı ve mutlu olabilmeleri için bu desteği sağlamak istedik” dedi.

Diyabetle mücadelede destek

Türkiye’de her 10 bin çocuktan birinin TİP-1 diyabet hastası olduğunu belirten Başkan Duman, “Diyabetle etkin bir mücadele için tedavi ve takip süreçlerinin kolaylaştırılması gerekiyor. Bu destek programı ile çocuklarımızın daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aile bütçesine katkı

Diyabet Sensörü Destek Programı, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi de hedefliyor. Çocuklarının insülin seviyelerini takip etmekte zorlanan ailelere yönelik bu program, diyabet hastası gençlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Program kapsamında sağlanacak sensörler, kan şekeri takibini daha pratik hale getirecek.

Programdan yararlanmak isteyen Bucalı vatandaşların, hastalık raporunu velileriyle birlikte Buca Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne sunmaları gerekiyor. Başvuru detayları hakkında bilgi almak isteyenler, 0232 439 10 10 (3162 – 3163) numaralı telefonu arayabilir.