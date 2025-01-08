Buca’da gençlerin favori adresi haline gelen Tarık Akan Gençlik Merkezi, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik ihtiyaçlarını karşılayan modern bir tesis olarak dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, merkezin zemin katında açılması planlanan Kent Lokantası ile öğrencilere uygun fiyatlı yemek hizmeti sunacaklarını müjdeledi.

"Yeni bir sayfa açılacak"

Merkezin gençler için bir yaşam merkezi haline geldiğini vurgulayan Başkan Görkem Duman, şunları söyledi: "Gençlik merkezimizde Kent Lokantası’nı açarak hizmet çeşitliliğimizi artıracağız. Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılamayı hedefliyoruz. Onların eğitim ve sosyal hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz."

Gençlik Merkezi’nde neler sunuluyor?

Tarık Akan Gençlik Merkezi, 2.809 metrekarelik alan üzerine kurulmuş beş katlı modern bir tesis. Merkezi ücretsiz olarak kullanabilen 18-29 yaş arası gençler, birçok hizmete erişebiliyor:

Bodrum Kat: Oyun odası (PlayStation, langırt, bilardo), çamaşırhane (ev tipi ve sanayi tipi çamaşır makineleri).

Birinci Kat: Bowling salonu, fitness alanı (koşu bandı, ağırlık aletleri, soyunma odaları).

İkinci Kat: Teknik dersler için donanımlı bilgisayar odası, 35 metrekarelik kurs odaları, geniş bir kütüphane.

Üçüncü Kat: Cep sinemaları ve tiyatro salonu.

Tarık Akan Gençlik Merkezi’nin zemin katında açılacak Kent Lokantası, uygun fiyatlı yemek seçenekleriyle özellikle üniversite öğrencilerinin bütçelerine destek olacak. Başkan Duman, lokantanın hizmete girmesiyle gençlerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Öğrencilerden tam destek

Merkezden faydalanan gençler, sunulan hizmetlerden ve yapılması planlanan Kent Lokantası projesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Bir öğrenci, “Tarık Akan Gençlik Merkezi bizim için hem sosyalleşme hem de ders çalışma imkânı sunan bir mekân. Kent Lokantası'nın eklenmesi, burayı daha da cazip hale getirecek” dedi.