Buca Belediyesi, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş birliği yaparak denetimli serbestlikten yararlanan ve madde bağımlısı bireyler için İzmir Bağımsızlık Köyü projesini hayata geçiriyor.

"Gençlerimize yeni bir şans vereceğiz"

Buca Belediyesi’ne ait 17 dönümlük arazide kurulacak İzmir Bağımsızlık Köyü, denetimli serbestlikten yararlanan ve madde bağımlısı bireylere tarımsal üretim eğitimleri vererek onları meslek sahibi yapmayı amaçlıyor. Bu kapsamda tarımsal çalışmalarla bireylerin kişisel gelişimleri desteklenecek ve topluma yeniden kazandırılmaları sağlanacak.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, projenin birçok aileye ve gence yeni bir şans sunacağını ifade ederek, toplumsal faydanın önemine vurgu yaptı. Başkan Duman, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spordan kültüre kadar her alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Bağımlılıkla mücadelede önemli adım"

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise Bağımsızlık Köyü'nün uyuşturucuyla mücadelede farkındalık yaratacağını belirterek, projenin önemine dikkat çekti.

Proje kapsamında, katılımcılara tarımsal ekim ve dikim eğitimleri verilerek beceri kazanmaları sağlanacak. Ayrıca, kurulacak meslek atölyelerinde çeşitli zanaat dallarında eğitimler sunulacak. Katılımcıların istihdam edilebilirliklerini artırmak için bu beceriler kazandırılırken, spor ve sosyal aktivitelerle de fiziksel ve ruhsal sağlıklarına katkı sağlanacak.