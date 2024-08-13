Buca Belediyesi’nden Iklim Çözümleri Kampı

Buca Belediyesi, İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi'nde düzenlediği İklim Çözümleri Kampı ile çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın açılış konuşmasıyla başlayan kampa, Tunceli’den gelen 18-35 yaş arası gençler ve kadınlar da dahil olmak üzere toplam 120 katılımcı katıldı.

Çevre dostu projeler

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, açılış konuşmasında çevreyi koruma konusundaki kararlılığını vurguladı. Duman, "Görev süremiz boyunca enerji verimliliği, yeşil alanların korunması, atık yönetimi gibi çevre dostu projelerimize yenilerini ekleyeceğiz. Yapacağımız bilinçlendirme çalışmalarıyla kentimizde fosil yakıt tüketimini azaltıp, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını teşvik edeceğiz" dedi.

İklim değişikliği ile mücadele

Duman, sürdürülebilirlik kültürünü sadece Buca’ya değil, tüm İzmir’e yaymayı hedeflediklerini belirtti. "Gereksiz tüketimin önüne geçerek israfı önleyeceğiz. Ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil nüfusunu da artıracağız. Böylece, sürdürülebilirlik kültürünü sadece Buca’ya değil, tüm kentimize yayacağız" ifadelerini kullandı.

Kampta yer alan 120 katılımcı, çevre bilinci, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir yaşam tarzları konusunda bilinçlendirildi. Proje ortağı Tunceli’den gelen gençler ve kadınlar, Buca Belediyesi’nin sürdürülebilirlik projelerinden ilham alarak kendi şehirlerinde de benzer projeler geliştirmeyi amaçlıyor.