2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan bu geleneksel festival, tüm İzmirlileri eğlence ve kültür dolu bir gün geçirmeye davet ediyor.

Festival Programı

Festival, 2 Haziran Pazar günü saat 12.00’de köy girişinden festival alanına yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak. Etkinlikler gün boyu devam edecek ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Halk oyunları gösterileri, organik pazar, Yörük kültürünü yansıtan el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar ve çeşitli yarışmalar festivali renklendirecek.

Türk halk müziği tutkunları için de özel bir program hazırlayan Buca Belediyesi, sahnede Ali Çakar ve Zeynep İlhan’ı ağırlayacak. Festival, ünlü sanatçı Hüseyin Turan’ın vereceği konserle taçlanacak ve katılımcılara müzik dolu anlar sunacak.

“Eşsiz bir gün bizleri bekliyor"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Buca’nın kültürel zenginliklerinden olan Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması adına bu festivalin büyük önem taşıdığını belirterek, “2 Haziran’da tüm halkımızı Buca’mızın güzel köylerinden biri olan Belenbaşı’na bekliyoruz. Değerli sanatçılarımızla, türkülerimizle, üreticilerimizle, halkımızla beraber olacağımız, Anadolu kültürünün eşsiz değerlerinin yeniden canlanacağı eşsiz bir gün bizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.