Buca Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih heyecanı yaşayan öğrencilere ve ailelerine destek olmak amacıyla 1-12 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak. Barış Mahallesi'ndeki Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan LGS Tercih Günleri, öğrencilere tercih sürecinde yol gösterecek.

Uzman eğitmenlerden profesyonel destek

Öğrenciler ve aileler, 09.30-18.30 saatleri arasında verilecek danışmanlık hizmetinden faydalanmak için 439 10 10 numaralı telefon hattını (Dâhilî 3535 – 3536) arayarak randevu alabilecekler. Uzman eğitmenler, öğrencilere en doğru tercihleri yapmaları konusunda rehberlik edecek.

Başkan Duman'dan destek mesajı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu heyecanlı süreçte öğrencilere ve ailelerine destek vermekten mutluluk duyacaklarını belirtti. Başkan Duman, “Her bir öğrencimiz başımızın tacı. Bizler Buca Belediyesi olarak yaşamın pek çok alanında onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Kendilerine başarılar diliyorum. Tercih sürecindeki tüm öğrencilerimizin hayallerindeki okullara yerleşmelerini diliyorum” dedi.

LGS Tercih Günleri

Buca Belediyesi, öğrencilere her alanda destek olmaya devam ediyor. LGS Tercih Günleri kapsamında sunulan ücretsiz danışmanlık hizmeti, gençlerin eğitim hayatlarına yön vermelerinde önemli bir rol oynayacak.

LGS Tercih Günleri'nde uzman eğitmenlerin rehberliğinde doğru tercih yapmak isteyen öğrenciler, randevularını alarak bu fırsatı kaçırmasın. Bu süreçte Buca Belediyesi'nin sunduğu destekle öğrenciler, hayallerindeki okullara bir adım daha yaklaşacak.