Buca Belediyesi'nden Orman Yangınlarına Karşı Örnek Önlem

Buca Belediyesi, İzmir’in akciğerleri konumundaki ormanlarını yangın tehlikesine karşı koruma amacıyla yeni bir adım attı. Kaynaklar bölgesindeki ormanlık alanlara, yangın anında ilk müdahalenin yapılabilmesi için 20 litrelik acil yangın söndürme bidonları yerleştirildi. Belediye Başkanı Görkem Duman, “Önlem alıyoruz, risk almıyoruz” diyerek vatandaşları bidonları sadece yangın durumunda kullanmaları konusunda uyardı.

"Önlem alıyoruz, risk almıyoruz"

Son zamanlarda artan orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, şu açıklamalarda bulundu:

“Son zamanlarda çıkan orman yangınları içimizi yaktı. Yangınların yüzde doksanının insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yangınlarla mücadelede vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Buradan tekrar uyarıda bulunmak istiyorum; yaşadığı kenti seven, kendisini onun bir parçası hisseden tüm vatandaşlarımız, yol kenarlarına ve ormanlık alanlara lütfen çöplerini atmasınlar. Hele sigara izmariti, kırık cam gibi atıklardan itina ile kaçınsınlar. Küçücük bir kıvılcım binlerce ağacımızın kaybı ile sonuçlanıyor. Orman yangınlarının büyümemesi için ilk müdahale çok önemli. Bizler de geri dönüştürülmüş bidonları ormanlık alanlarda yol kenarlarına bırakıyoruz. Önlem alıyoruz, risk almıyoruz.”