Buca Belediyesi, Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezleri ile 18-29 yaş arası üniversite öğrencilerine kapsamlı hizmet sunuyor. Öğrenciler, çamaşırhane, ders çalışma alanları, kütüphane ve spor salonları gibi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabiliyor.

Gençlik Merkezleri Öğrencilere Neler Sunuyor?

Buca’daki gençlik merkezleri, öğrencilerin yaşamına değer katacak çok sayıda hizmet sunuyor:

Tarık Akan Gençlik Merkezi: Playstation, langırt, bilardo ve bowling salonu; fitness alanı; cep sineması ve tiyatro salonu; 100 kişiye hizmet veren çamaşırhane; uygun fiyatlı Kent Lokantası ve Üzüm Cafe.

Işılay Saygın Gençlik Merkezi: Sessiz ve huzurlu ders çalışma alanları; 70 kişilik kütüphane; 60 kişiye hizmet veren çamaşırhane.

Merkezlerdeki “Askıda Yemek” uygulaması ise ekonomik zorluk yaşayan öğrencilere ücretsiz yemek imkânı sunuyor.

Başkan Duman: Sosyal Belediyeciliğin Kalbi Gençlik Merkezlerinde Atıyor

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, gençlik merkezlerinin öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılamayı hedeflediğini belirtti:

“Üniversite kenti Buca’mızda genç arkadaşlarımıza en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için özenle hizmet üretiyoruz. Merkezlerimizde öğrencilerimiz eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerini de destekleyen güvenli ve ilham verici alanlara sahip. Onlarla dayanışma içinde olmaktan gururluyuz.”

Başvuru ve Kullanım Bilgisi

Merkezlerden faydalanmak isteyen 18-29 yaş arası Buca’da ikamet eden öğrenciler, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmaları koşuluyla ücretsiz olarak yararlanabiliyor.