Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübü ile iş birliği içinde düzenlenen etkinlikte, Şirinyer Engelli Eğitim Merkezi’nin özel çocukları unutulmaz anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Görkem Duman, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, “Özel çocuklarımızın toplumsal hayatın her kademesinde eşit şekilde var olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Başkan Duman, bu tür etkinliklerin özel gereksinimli çocukların sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağladığını ve onların gelişimine büyük katkı sunduğunu vurguladı.

Atlı terapi, son yıllarda dünya genelinde yaygınlaşan ve özel çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine büyük fayda sağlayan bir terapi yöntemi olarak biliniyor. Buca Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlikte de çocuklar, gözetmenler eşliğinde ata binerek kas gelişimi, denge, koordinasyon ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Küçük dokunuşlar büyük değişiklikler

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman etkinlikle ilgili özel bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Duman, “Küçük bir dokunuş ile bir bireyin hayatında büyük bir değişiklik yaratabilmek mümkün. Özel çocuklarımızın toplumsal hayatın her kademesinde eşit şekilde var olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bugün burada onlar için buluştuk. Yüzlerindeki gülümseme her şeye bedel” şeklinde konuştu.