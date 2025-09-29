Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmayı, onların sosyal ve ekonomik hayata tam katılımını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Buca Belediyesi, ilçede yaşayan özel gereksinimli çocukların sosyal yaşamda var olabilmeleri, becerilerini geliştirerek yeni şeyler öğrenebilmeleri için ahşap, cam boyama ve geri dönüşüm kursları açıyor. Şirinyer'de bulunan Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi'nde açılacak kurslardan 4 ila 15 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocuklar faydalanabilecek. Kurslar için son başvuru tarihi 9 Ekim Perşembe günü olarak belirlenirken kurslardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 439 10 10 (dâhili 1901) numaralı telefon hattını arayarak bilgi alabilecekler.

Buca'da yaşayan tüm bireylerin sosyal yaşamın içerisinde diğer bireylerle eşit şekilde var olabilmesi, kendilerini geliştirerek yeni şeyler öğrenebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmayı, onların sosyal ve ekonomik hayata tam katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Şirinyer'de bulunan Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi'mizde, ilçemizde yaşayan özel bireyler için birbirinden değerli çalışmalara imza atıyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımızın kurslar sayesinde kendilerini ne denli geliştirdiklerine şahit olmak bizler için oldukça heyecan verici" diye konuştu.