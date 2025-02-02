Buca Belediyesi, soğuk kış günlerinde başlattığı sıcak çorba ikramıyla vatandaşlarından tam not aldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın öncülüğünde başlatılan bu proje, Bucalıların güne sıcak bir başlangıç yapmalarına olanak sağlıyor.

Gün boyu sıcak bir başlangıç

Buca Belediyesi, Şirinyer İzban İstasyonu girişinde sabah saat 07.00-09.00 arasında çorba ikramını sürdürüyor. Her gün işine veya okuluna gitmek için sabah erken saatlerde yola çıkan Bucalılar, bu sıcak ikramla güne enerjik bir başlangıç yapıyor.

"Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan bu çorba ikramının büyük ilgi gördüğünü ve kendilerine moral verdiğini belirterek, "Buca’da dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Kent lokantalarımızdan sonra başlattığımız bu çorba ikramı da halkımız tarafından çok sevildi. Her hizmetimiz, vatandaşımızın yüzünü güldürmeye yönelik" dedi.

Vatandaşlardan teşekkür mesajı

Bucalılar ise sabahları sıcak bir çorba içmenin kendilerini mutlu ettiğini ve güne enerjik başlamalarını sağladığını belirterek, Başkan Duman’a teşekkür etti. "Soğuk havada içimizi ısıtan bu ikram gerçekten çok anlamlı. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diyen vatandaşlar, böyle bir hizmetin düşünülmesinin bile çok değerli olduğunu ifade etti.