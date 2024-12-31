Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, sokak hayvanlarına yeni yuvalar bulmaya devam ediyor. Merkezde aşıları yapılan ve kısırlaştırılan can dostları, hayvanseverler tarafından sahiplenerek sıcak yuvalarına kavuşuyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaptığı sahiplendirme çağrısını yineleyerek, Bucalıları ve İzmirlileri sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet etti. Duman, “Merkezimize gelerek size bir ömür boyu arkadaşlık edecek bir canı sahiplenebilirsiniz” dedi.

Sokak hayvanları için tedavi

Buca Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve aşılama hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Ayrıca, hayvanlara çip takarak onların izlenebilirliğini sağlıyor. Belediye, hayvanseverler ile sokak hayvanları arasında bir köprü kurarak, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine öncülük ediyor. Başkan Duman’ın daha önce yaptığı sahiplendirme çağrısı, toplumda büyük yankı uyandırmış ve birçok hayvansever can dostlarına yuva olmuş durumda. Duman, bu süreçte gösterilen duyarlılıktan memnuniyet duyduklarını belirterek, daha pek çok can dostunun sıcak yuvalarına kavuşmak için beklediğini ifade etti.

Sahiplendirme çağrısı devam ediyor

Başkan Duman, sokak hayvanları için yaptıkları çalışmaların detaylarını paylaşarak, “Sokak hayvanlarımızın bakımını, tedavilerini ve aşılarını yapıyor, onlara sevgiyle yaklaşıyoruz. Merkezde çalışan ekiplerimiz, hayvanların özel bakım gerektiren durumlarında kendi evlerinde tedaviye devam ediyor. Ayrıca, soğuk kış günlerinde ormanlık alanlarda besleme yapıyoruz. Ancak hayvanlar için en ideal yer, sevgi dolu bir yuva. Bu nedenle tüm İzmirlilere ve Bucalılara sahiplendirme çağrımızı yineliyoruz” dedi.

“Satın almak yerine sahiplenmek gerekir”

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nden dört hayvanı sahiplenen Öykü Şensu, sokak hayvanlarını sahiplenmenin önemine dikkat çekti. Şensu, “Sokak hayvanlarına yardım etmek için sürekli merkeze geliyorum. Bugün de sokağımda yaşayan dört hayvanı sahiplendim. Hayvan satın almak yerine, sahiplenmek çok daha anlamlı. Herkes kapısının önündeki bir hayvana baksa, sorunlar azalır” diye konuştu.

Merhamet ve özveriyle çalışıyorlar

İlk kez bir hayvan sahiplenen Ece Tuncer, bu kararı almasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Tuncer, “Bir hayvan sahiplendiğinizde sadece o cana değil, kendi hayatınıza da anlam katıyorsunuz. Bu yüzden herkesin bu duyguyu tatması gerektiğini düşünüyorum. Buca Belediyesi’nin Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan çalışmalardan çok etkilendim. Burada büyük bir merhamet ve özveriyle çalışıyorlar” dedi. Tuncer, merkezin diğer barınaklardan farklı olduğunu ve çalışanların işlerine olan bağlılıklarını övdü.