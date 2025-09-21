Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, her çocuğun yeteneğini keşfedebileceği ve kendini geliştirerek geleceğe umutla bakabileceği bir Buca hedeflediklerini ifade etti.

Buca Belediyesi, yıl boyunca farklı branşlarda düzenlediği ücretsiz kurslarla binlerce çocuk ve gencin sporla buluşmasını sağladı. Başkan Duman, kursların çocukların sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve ruhsal gelişimlerine de katkı sağladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Spor yapan çocuklar özgüven kazanıyor, disiplinli oluyor ve ekip çalışmasını öğreniyor. Ücretsiz spor kurslarımızla her çocuğumuzun bu imkânlardan yararlanmasını hedefliyoruz. Amacımız, Bucalı çocukları sağlıklı, mutlu ve kötü alışkanlıklardan uzak bireyler olarak yetiştirmek.”

Temel savunma tekniklerini öğreterek disiplin ve özgüven kazandırmayı amaçlayan kick boks kursları, 22 Eylül Pazartesi günü Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda başlayacak. Kurslara 2008–2017 doğumlu çocuklar ve yetişkin kadınlar katılabilecek.

Ücretsiz futbol kursları için kayıtlar da aynı gün, 22 Eylül Pazartesi, Yenigün Spor Tesisleri’nde alınacak. Futbol kurslarına 2014–2017 doğumlu çocuklar kabul edilecek. Profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek derslerde çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra takım bilinci ve fair play ruhu kazanmaları hedefleniyor.

Buca Belediyesi, yeni kurslarla sporu yaygınlaştırmayı ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini teşvik etmeyi sürdürüyor.