Buca Belediyesi'nden Yangın Ortasındaki Can Dostlarına Destek

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Yangından etkilenen hayvanlar için ise Selçuk Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden tahliyeler gerçekleştirildi. Buca Belediyesi, İzmir'deki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde can dostlarına ilk müdahaleyi yaparak tedavi süreçlerine başladı.

Başkan Duman, ekiplerin cansiparane çaba gösterdiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı, yangının küçük bir kıvılcımdan nasıl büyüdüğünü gördüklerini ifade etti.

Buca Belediyesi, Selçuk ilçesinde Pamucak bölgesinde meydana gelen orman yangın larına müdahale etmek amacıyla harekete geçti. Belediye Başkanı Görkem Duman liderliğinde Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT), 5 araç, 2 su tankeri ve 22 kişilik ekibiyle gece boyunca yangın bölgesinde aktif rol aldı, yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcadı.

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